В Калуге отложили массовое отключение газа на севере города

В Калуге передумали отключать газ с 1 по 3 декабря в северной части города. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил руководитель администрации Дмитрий Денисов.

- Запланированные работы по переврезке газопровода в связи с работами на Северном въезде специалисты проведут позже, когда на улице будет теплее, - заявил чиновник. - От данных работ зависит продолжение строительства нового въезда в город. Переврезка газопровода позволит рабочим перейти к установке шумозащитного экрана и освещения. Договорился с руководством Газпрома сократить срок работ. Весь процесс займёт по времени не более 6 часов. Информация о планируемом отключении будет заранее доведена до жителей.

Напомним, газ планировалось отключить на три дня из-за работ по переврезке сетей в рамках реконструкции северного въезда в Калугу. Но в соцсетях большое количество калужан жаловалось на неудачное время для отключения, так как температура воздуха опустилась до -10, а газ используется для отопления. Свою проверку по этому поводу начала прокуратура.

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