Прокуратура начала проверку из-за готовящегося отключения газа на севере Калуги

В среду, 30 ноября, прокурор области Константин Жиляков поручил незамедлительно организовать проверку информации о возможном нарушении прав жителей в связи с плановым отключением газа в Калуге.

Как мы уже рассказывали, северную часть областного центра собираются оставить без газа с 1 по 3 декабря из-за работ в рамках реконструкции въезда в город.

Но местные жители жалуются в соцсетях на неудачно выбранный период для такого отключения. В частном секторе газ используется в том числе и для отопления, а синоптики прогнозируют в эти дни 10-градусные морозы.

- Газпромом будет проводиться подключение газа к домам, эти работы, к сожалению, невозможно выполнить без отключения от системы газоснабжения ряда домов, - заявили в свою очередь в министерстве ЖКХ и строительства Калужской области. - Жители заблаговременно уведомлены об отключении на двое суток, по возможности работы будут выполнены быстрее. Для уточнения дополнительной информации, обратитесь, пожалуйста, напрямую в Газпром по тел. 8(4842) 55-01-88, 8(4842) 55-02-34. Приносим свои извинения.

UPD. В Калуге отложили массовое отключение газа на севере города.

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