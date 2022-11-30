В Калужской области назвали причины резкого роста тарифов ЖКХ

С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Калужской области вырастут почти на 9%. Накануне были опубликованы новые расценки.

А в среду, 30 ноября, о причинах подорожания рассказали в министерстве конкурентной политики Калужской области.

- В этом году Правительством РФ принято решение о переносе срока индексации тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, - заявили в министерстве. - Следующая индексация будет через 1,5 года - 1 июля 2024 года. Основной причиной роста является растущая инфляция, которая обусловлена резким увеличением цен на металл, строительные материалы, топливо и другие услуги, а расходы, которые несут регулируемые организации. Поэтому и принято решение о переносе срока индексации, чтобы не допустить сбоя бесперебойной работы теплотрасс, водопроводов, котельных и других объектов коммунальной инфраструктуры и граждане могли получать своевременно коммунальные услуги.

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