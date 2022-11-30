Север Калуги на три дня останется без газа

С 1 по 3 декабря в Калуге запланировано отключение газа в северной части города. Это связано с работами по переврезке сетей при реконструкции въезда в город, сообщили в администрации областного центра.

Газ отключат в 9:00 1 декабря. Вновь вернуть топливо в трубы обещают к 18:00 3 декабря.

Под отключения попадут:

Лихун,

Молодежный,

Ильинка,

Жерело,

Петрово,

Григоровка,

Ул. Светлая, 32,

Ул. Берестяная в Канищево,

Ул. Благодатная в Лихуне,

Котельные в Молодежном и Жерело,

Детский сад №10,

СНТ «Керамик»,

СНТ «Заря»,

Ул. Садовая, уч. 159,

СНТ «Тепличное»,

СНТ «Тепличный-2»,

СДТ «Снабженец».

Городские власти ранее предупреждали о масштабном отключении. В то же время жители этих районов жалуются в соцсетях губернатору, что время выбрано неудачно. В частном секторе газ используется и для обогрева, и для подогрева воды, и для приготовления пищи. А в Калуге в ближайшие дни ожидается около 10 градусов мороза.

UPD. В Калуге отложили массовое отключение газа на севере города.

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