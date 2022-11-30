Север Калуги на три дня останется без газа
С 1 по 3 декабря в Калуге запланировано отключение газа в северной части города. Это связано с работами по переврезке сетей при реконструкции въезда в город, сообщили в администрации областного центра.
Газ отключат в 9:00 1 декабря. Вновь вернуть топливо в трубы обещают к 18:00 3 декабря.
Под отключения попадут:
- Лихун,
- Молодежный,
- Ильинка,
- Жерело,
- Петрово,
- Григоровка,
- Ул. Светлая, 32,
- Ул. Берестяная в Канищево,
- Ул. Благодатная в Лихуне,
- Котельные в Молодежном и Жерело,
- Детский сад №10,
- СНТ «Керамик»,
- СНТ «Заря»,
- Ул. Садовая, уч. 159,
- СНТ «Тепличное»,
- СНТ «Тепличный-2»,
- СДТ «Снабженец».
Городские власти ранее предупреждали о масштабном отключении. В то же время жители этих районов жалуются в соцсетях губернатору, что время выбрано неудачно. В частном секторе газ используется и для обогрева, и для подогрева воды, и для приготовления пищи. А в Калуге в ближайшие дни ожидается около 10 градусов мороза.
UPD. В Калуге отложили массовое отключение газа на севере города.
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