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Север Калуги на три дня останется без газа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2022 08:41 4 1404
Север Калуги на три дня останется без газа

С 1 по 3 декабря в Калуге запланировано отключение газа в северной части города. Это связано с работами по переврезке сетей при реконструкции въезда в город, сообщили в администрации областного центра.

Газ отключат в 9:00 1 декабря. Вновь вернуть топливо в трубы обещают к 18:00 3 декабря.

Под отключения попадут:

  • Лихун,
  • Молодежный,
  • Ильинка,
  • Жерело,
  • Петрово,
  • Григоровка,
  • Ул. Светлая, 32,
  • Ул. Берестяная в Канищево,
  • Ул. Благодатная в Лихуне,
  • Котельные в Молодежном и Жерело,
  • Детский сад №10,
  • СНТ «Керамик»,
  • СНТ «Заря»,
  • Ул. Садовая, уч. 159,
  • СНТ «Тепличное»,
  • СНТ «Тепличный-2»,
  • СДТ «Снабженец».

Городские власти ранее предупреждали о масштабном отключении. В то же время жители этих районов жалуются в соцсетях губернатору, что время выбрано неудачно. В частном секторе газ используется и для обогрева, и для подогрева воды, и для приготовления пищи. А в Калуге в ближайшие дни ожидается около 10 градусов мороза.

UPD. В Калуге отложили массовое отключение газа на севере города.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2022 08:41 4 1404
Тэги: недвижимость жкх газ
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