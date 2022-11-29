На окраинах Калуги отключат электричество 30 ноября

В среду, 30 ноября, в Калуге отключат электричество в нескольких населенных пунктах. Это связано с проведением ремонтных работ, прокомментировали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение планируется с 9:00 до 17:00:

Волково,

Георгиевское,

Некрасово,

Пучково,

Тинино.

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