На окраинах Калуги отключат электричество 30 ноября
В среду, 30 ноября, в Калуге отключат электричество в нескольких населенных пунктах. Это связано с проведением ремонтных работ, прокомментировали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение планируется с 9:00 до 17:00:
- Волково,
- Георгиевское,
- Некрасово,
- Пучково,
- Тинино.
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