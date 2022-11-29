На трех улицах Калуги отключат электричество 30 ноября

В среду, 30 ноября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на трех улицах. Это связано с работами по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

пер. Киевка (полностью),

пер. Короткий (полностью),

ул. Киевка 14-32.

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