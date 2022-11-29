В Калужской области все коммунальные услуги подорожают с 1 декабря на 9%
С 1 декабря в Калужской области вырастет плата за коммунальные услуги. Во вторник, 29 ноября, региональное министерство конкурентной политики опубликовало новые тарифы.
Электричество подорожает на 8,89%.
Отопление у крупнейшего поставщика в Калуге подорожает на 8,99%. Такие же изменения практически у всех других компаний.
Цена на вывоз мусора с 1 декабря вырастет на 8,99%.
Тарифы на газ увеличатся на 8,5%.
Стоимость холодной воды в Калуге вырастет на 9%, водоотведения – на 8,98%.
Горячая вода также подорожает на 8,99%.
Кроме того, на 9% подорожают дрова и каменный уголь.
Как мы уже рассказывали, федеральные власти в начале осени заявили, что тарифы в декабре повысятся второй раз за год, но зато летом 2023 года стоимость коммунальных услуг меняться не будет.
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