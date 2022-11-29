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В Калужской области все коммунальные услуги подорожают с 1 декабря на 9%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2022 19:00 0 857
В Калужской области все коммунальные услуги подорожают с 1 декабря на 9%

С 1 декабря в Калужской области вырастет плата за коммунальные услуги. Во вторник, 29 ноября, региональное министерство конкурентной политики опубликовало новые тарифы.

Электричество подорожает на 8,89%.

Отопление у крупнейшего поставщика в Калуге подорожает на 8,99%. Такие же изменения практически у всех других компаний.

Цена на вывоз мусора с 1 декабря вырастет на 8,99%.

Тарифы на газ увеличатся на 8,5%.

Стоимость холодной воды в Калуге вырастет на 9%, водоотведения – на 8,98%.

Горячая вода также подорожает на 8,99%.

Кроме того, на 9% подорожают дрова и каменный уголь.

Как мы уже рассказывали, федеральные власти в начале осени заявили, что тарифы в декабре повысятся второй раз за год, но зато летом 2023 года стоимость коммунальных услуг меняться не будет. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2022 19:00 0 857
Тэги: недвижимость жкх цены
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