В Калужской области газ подорожает с 1 декабря на 8,5%

С 1 декабря тарифы на газ в Калужской области вырастут на 8,5%. Соответствующий приказ министра конкурентной политики Николая Владимирова опубликован в понедельник, 28 ноября.

При использовании газовой плиты или газовой колонки за кубометр нужно будет платить 9,82 рубля. Если в квартире есть и плита, и колонка – 9,08 рубля.

Напомним, федеральные власти в начале осени заявили, что тарифы в декабре повысятся второй раз за год, но зато летом 2023 года стоимость коммунальных услуг меняться не будет.

Об изменении стоимости электричества, воды, отопления и вывоза мусора с 1 декабря в министерстве конкурентной политики пока не сообщали.

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