На окраинах Калуги отключат электричество 29 ноября
Во вторник, 29 ноября, в Калуге отключат электричество в нескольких населенных пунктах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Некрасово,
- Пучково,
- Тинино,
- Георгиевское,
- Волково.
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