В Калуге жители многоэтажного дома три месяца живут с временной проводкой после пожара

В Калуге жители дома №18 корпус 3 на улице Генерала Попова уже больше трех месяцев пытаются справиться с последствиями пожара, который произошел в августе.

Летом во втором подъезде загорелся электрический щиток. Из людей никто не пострадал, но жители девятиэтажки остались без электричества. Свет вернули спусти два дня, проложив временную проводку.

На днях жительница этого дома пожаловалась губернатору, что ремонтные работы до сих пор не выполнены. А временную проводку продолжает заливать водой. Из-за этого, опасается калужанка, вновь может случиться пожар.

- Мы ни дня не сидим сложа руки, постоянно пишем, ходим по инстанциям, но ничего не меняется, как жили, так и живем, - пояснила калужанка. - Это порочный бюрократический круг. Даже деньги со своего спецсчета капремонта мы не можем потратить на замену проводки в доме, потому что нужно соблюсти сто указаний, чтобы составить документацию! И никто не идёт нам навстречу и не слышит! Жизни людей, проживающих в квартирах девятиэтажного дома, в опасности! Услышьте нас! Помогите!

На жалобу отреагировали в Госжилинспекции Калужской области.

- Да, нашим специалистом была проведена выездная проверка, после которой в отношении УК было выдано предостережение на ремонт внутреннего водостока на верхнем этаже и чердаке, - пояснили в ГЖИ. - Ситуация находится на нашем контроле. Срок исполнения его не позднее 20 декабря. Мы также оперативно направили УК сигнал по устранению нарушений, о результатах напишем в четверг. Приносим извинения за ожидание.

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