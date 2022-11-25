Жителя Калуги выселили из квартиры за долг по коммунальным платежам

В Калуге местный житель лишился муниципальной квартиры из-за того, что не оплачивал коммунальные услуги. Об этом на днях сообщили в городском управлении ЖКХ.

Общий долг калужанина превысил 250 тысяч рублей.

Из квартиры мужчину выселили в комнату бывшего общежития.

В управлении ЖКХ напомнили, что из муниципальной квартиры в общежитие могут переселить тех, кто не платит более шести месяцев.

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