В Калуге дом на улице Декабристов расселят до конца следующего года

Дом №9 на улице Декабристов в Калуге будет расселен до конца следующего года. В пятницу, 25 ноября, об этом по итогам личного приема жителей сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Одноэтажное здание построено в 1900 году. Аварийным его признали в 2015 году. По официальным данным, там проживает 16 человек.

Как рассказал Денисов, на личном приеме в целом обсуждали проблему капитального ремонта объектов культурного наследия.

- Их в Калуге много, - отметил чиновник. - Как я уже неоднократно рассказывал, восстановить все ОКНы только за счёт бюджетных средств невозможно. Поэтому мы планомерно работаем над сохранением и восстановлением объектов культурного наследия, привлекая ответственных инвесторов.

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