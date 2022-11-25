В Калуге дом на улице Декабристов расселят до конца следующего года
Дом №9 на улице Декабристов в Калуге будет расселен до конца следующего года. В пятницу, 25 ноября, об этом по итогам личного приема жителей сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
Одноэтажное здание построено в 1900 году. Аварийным его признали в 2015 году. По официальным данным, там проживает 16 человек.
Как рассказал Денисов, на личном приеме в целом обсуждали проблему капитального ремонта объектов культурного наследия.
- Их в Калуге много, - отметил чиновник. - Как я уже неоднократно рассказывал, восстановить все ОКНы только за счёт бюджетных средств невозможно. Поэтому мы планомерно работаем над сохранением и восстановлением объектов культурного наследия, привлекая ответственных инвесторов.
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