В Калужской области заменят 57 лифтов в 2023 году

За 2023 год в рамках капитального ремонта многоквартирных домов в Калужской области планируется заменить 57 лифтов. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в региональном правительстве.

В нынешнем году, к примеру, поменяли 27 лифтов.

- Заменить или модернизировать все выработавшие срок эксплуатации лифты должны к февралю 2025 года, - пообещали в калужском правительстве.

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