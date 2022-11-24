В Калуге собираются построить малоэтажный район на Правом берегу

Застройку земли в районе возводящегося кампуса Бауманского университета обсудили на градостроительном совете в Калуге. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал глава администрации Дмитрий Денисов.

- Все удобства продуманы, - отметил он. - Благоустроенные и безопасные улицы. Жилье – в основном малоэтажное, комфортное, с видами на Оку. Сделано с любовью к людям и городу.

На представленной картинке показаны четырехэтажные дома.

Архитектор Илья Заливухин также предложил в долгосрочной перспективе оживить прибрежную зону Оки.

- По предложению архитектора, жилая застройка рядом с кампусом на Правом берегу может быть соединена велосипедно-пешеходным маршрутом с понтонным мостом, а значит, и с набережными Оки, Яченки и со сквером Волкова, - пояснил Денисов. - Хорошая масштабная идея, которую в будущем обязательно попытаемся реализовать.

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