На окраине Калуги отключат электричество 25 ноября

В пятницу, 25 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на территории деревни Волково. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Света не будет с 9:00 до 17:00.

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