На окраине Калуги отключат электричество 25 ноября
В пятницу, 25 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на территории деревни Волково. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение связано с проведением ремонтных работ.
Света не будет с 9:00 до 17:00.
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