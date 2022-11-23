В Калужской области вернули электричество в пострадавшие от ледяного дождя районы

Около 21:00 во вторник, 22 ноября, в Калужской области вернулось электричество в районы, которые пострадали от последствий ледяного дождя. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Все потребители подключены по штатной схеме, - прокомментировали спасатели.

Напомним, больше всего пострадали от стихии Хвастовичский, Козельский, Сухиничский, Перемышльский и Ферзиковский районы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.