В пяти районах Калужской области отключилось электричество из-за ледяного дождя

В ночь на вторник, 22 ноября, из-за обрывов линий электропередачи после ледяного дождя в Калужской области возникли проблемы с электричеством у жителей пяти районов. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- На данный момент наиболее пострадавшими от непогоды районами стали Хвастовичский, Козельский, Сухиничский, Перемышльский и Ферзиковский, - рассказали в министерстве.

Вернуть свет жителям обещают примерно к 15:00.

- В первую очередь энергетики проводят работы в основной сети 6-10 кВ, затем начинают ликвидировать неполадки в сети 0,4 кВ, - пояснили чиновники. - В аварийно-восстановительных мероприятиях на данный момент задействовано 14 бригад, 42 человека, 18 единиц техники.

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