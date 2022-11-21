В Калуге назвали причины массового отключения воды
Вечером в воскресенье, 20 ноября, из-за прорыва трубы пять микрорайонов Калуги остались без воды. Об этом сообщала прокуратура Калужской области. А в понедельник на планерке в городской управе назвали причины происшествия.
Как рассказал представитель водоканала, утечка на раструбном соединении возникла в районе Бушмановки. Ликвидация аварии заняла примерно четыре часа.
После этого вода вернулась в дома местных жителей.
В поселке Молодежный и на улице 65 лет Победы на прошлой неделе трубы повредили рабочие, копавшие там траншеи.
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