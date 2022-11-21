В Калуге назвали причины массового отключения воды

Вечером в воскресенье, 20 ноября, из-за прорыва трубы пять микрорайонов Калуги остались без воды. Об этом сообщала прокуратура Калужской области. А в понедельник на планерке в городской управе назвали причины происшествия.

Как рассказал представитель водоканала, утечка на раструбном соединении возникла в районе Бушмановки. Ликвидация аварии заняла примерно четыре часа.

После этого вода вернулась в дома местных жителей.

В поселке Молодежный и на улице 65 лет Победы на прошлой неделе трубы повредили рабочие, копавшие там траншеи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.