В Калуге застройщик перепродал квартиру пенсионера

В Калуге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В пятницу, 18 ноября, об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, пожилая жительница Калуги участвовала в долевом строительстве многоквартирного дома, но умерла до его введения в эксплуатацию. Право собственности по наследству перешло ее мужу.

В 2021 году дом достроили. Но квартиру пенсионер так и не получил. Как рассказал мужчина, застройщик перепродал ее третьему лицу.

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

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