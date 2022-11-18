В Калужской области подготовили 60% проектов для капремонта в 2023 году

В Калужской области Фонд капремонта подготовил около 60% проектов для капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В ближайшее время начнутся торги для определения подрядчиков.

Напомним, с 1 января плата за капремонт в Калужской области вырастет на 15%.

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