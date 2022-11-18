В Калуге инвалид оказалась заперта в доме из-за бездействия управляющей компании

В Калуге 80-летняя жительница одного из многоквартирных домов пожаловалась в прокуратуру на бездействие управляющей компании.

Инвалид второй группы не могла выйти на улицу из-за разрушения бетонного пола и площадки на входе в подъезд.

После того, как прокуратура связалась с директором управляющей компании, в подъезде провели ремонт.

Состояние после ремонта.

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