В Калуге инвалид оказалась заперта в доме из-за бездействия управляющей компании
В Калуге 80-летняя жительница одного из многоквартирных домов пожаловалась в прокуратуру на бездействие управляющей компании.
Инвалид второй группы не могла выйти на улицу из-за разрушения бетонного пола и площадки на входе в подъезд.
После того, как прокуратура связалась с директором управляющей компании, в подъезде провели ремонт.
Состояние после ремонта.
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