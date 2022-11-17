В Калуге отключили электричество на улице Фомушина

Утром в четверг, 17 ноября, в Калуге коммунальщики сообщили об неотложном отключении электричества на улице Фомушина. Это связано с ремонтными работами, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 13:00:

ул. Фомушина, 3, 5.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.