В Калуге отключили электричество на улице Фомушина
Утром в четверг, 17 ноября, в Калуге коммунальщики сообщили об неотложном отключении электричества на улице Фомушина. Это связано с ремонтными работами, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 13:00:
- ул. Фомушина, 3, 5.
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