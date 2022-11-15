На шести улицах Калуги отключат электричество 18 ноября
В пятницу, 18 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на шести улицах. Это связано с установкой счетчиков, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 13:00:
- ул. Спортивная, 3,
- ул. Больничная 5, 13, 15, 11, 3-11, 10,
- 2-й Больничный пер, 13,
- ул. Болдина 6а, 2-16,
- ул. Никитина, 68,
- пер. Воскресенский, 32.
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