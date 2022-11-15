В Калужской области рост платы за капремонт объяснили подорожанием стройматериалов

С января плата за капремонт в Калужской области вырастет сразу на 15%. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Владислав Шапша. А во вторник, 15 ноября, региональное министерство строительства и ЖКХ назвало нам причины подорожания.

- В структуре капитального ремонта более 60% составляет стоимость строительных материалов, - говорится в разъяснении министерства. - К сожалению, их стоимость за пару лет значительно увеличилась. Пока действует региональная программа, капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов проведен в 2,5 тысячи многоквартирных домов, что составляет 30% от общего числа зданий.

Напомним, год назад плату за капремонт также повысили на 15%. До этого индексация составляла около 4% ежегодно.

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