На окраинах Калуги отключат электричество 16 ноября

В среду, 16 ноября, в нескольких районах Калуги не будет электричества. Это связано с работами по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение запланировано с 9:00 до 17:00:

Черносвитино,

Михалево,

Болотная,

Бабенки,

Карачево,

улицы Осенняя, Гурьянова, Болотная, Газовая.

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