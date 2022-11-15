На окраинах Калуги отключат электричество 16 ноября
В среду, 16 ноября, в нескольких районах Калуги не будет электричества. Это связано с работами по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение запланировано с 9:00 до 17:00:
- Черносвитино,
- Михалево,
- Болотная,
- Бабенки,
- Карачево,
- улицы Осенняя, Гурьянова, Болотная, Газовая.
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