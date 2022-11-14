В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2023 года

В Калужской области с 1 января 2023 года взносы за капремонт многоквартирных домов вырастут сразу на 15%. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Владислав Шапша. Документ официально опубликован в понедельник, 14 ноября.

В домах без лифта минимальный тариф составит 10,47 рубля с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно будет платить минимум 11,94 рубля.

Год назад капремонт также подорожал на 15%. Хотя до этого ежегодная индексация составляла примерно 4%. Резкий рост чиновники объясняли тяжелым положением сферы ЖКХ и ростом цен на стройматериалы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.