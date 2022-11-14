На трех улицах Калуги отключат воду 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, коммунальщики проведут ремонтные работы у дома №77 по улице Николо-Козинской в Калуге. Из-за этого в некоторых домах не будет холодной воды, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение воды с 9:00 до полуночи:

Ул. Николо-Козинская (от 1-го Больничного переулка до улицы Салтыкова-Щедрина),

Ул. Степана Разина (от дома №48 до дома №58),

Ул. Войкова (от улицы Николо-Козинской до улицы Степана Разина).

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.

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