На трех улицах Калуги отключат воду 15 ноября
Во вторник, 15 ноября, коммунальщики проведут ремонтные работы у дома №77 по улице Николо-Козинской в Калуге. Из-за этого в некоторых домах не будет холодной воды, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение воды с 9:00 до полуночи:
- Ул. Николо-Козинская (от 1-го Больничного переулка до улицы Салтыкова-Щедрина),
- Ул. Степана Разина (от дома №48 до дома №58),
- Ул. Войкова (от улицы Николо-Козинской до улицы Степана Разина).
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!