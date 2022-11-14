Калужская область заняла 44 место в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке

В понедельник, 14 ноября, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по ипотечной долговой нагрузке.

Калужская область оказалась в серединке – 44 место.

В среднем на выплату ипотеки у калужан уходит 57,6% месячной зарплаты.

Средний срок ипотечного кредита в Калужской области – 286 месяцев (почти 24 года). Средняя сумма кредита – 3,6 миллиона рублей.

Наименьшая доля зарплаты на ипотеку уходит у жителей Чукотки (26,8%), Магадана (29,2%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (30,5%).

В Карачаево-Черкессии на ипотеку отдают 94,2% зарплаты, в Калмыкии – 88,5%.

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