Калужская область заняла 44 место в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке
В понедельник, 14 ноября, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по ипотечной долговой нагрузке.
Калужская область оказалась в серединке – 44 место.
В среднем на выплату ипотеки у калужан уходит 57,6% месячной зарплаты.
Средний срок ипотечного кредита в Калужской области – 286 месяцев (почти 24 года). Средняя сумма кредита – 3,6 миллиона рублей.
Наименьшая доля зарплаты на ипотеку уходит у жителей Чукотки (26,8%), Магадана (29,2%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (30,5%).
В Карачаево-Черкессии на ипотеку отдают 94,2% зарплаты, в Калмыкии – 88,5%.
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