В Калуге завершается последний в году ремонт фасада дома

В Калуге последний плановый фасад многоквартирного дома готовится к приемке после капитального ремонта. В пятницу, 11 ноября, об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

- Это событие случится в ближайшие дни, - пояснили в фонде. - В Калуге, в трехэтажном доме № 19 на переулке Строительном, уже завершился капитальный ремонт крыши, и комиссия приняла ее в эксплуатацию. Теперь очередь и за фасадом. Это будет последний, 14 и завершающий, фасад многоквартирного дома, капитальный ремонт которого запланирован на текущий год в Калуге. Он же будет и последним, 32 и завершающим, фасадом многоквартирного дома в рамках областного плана на 2022 год.

Ответственным за колористическое решение является управление архитектуры города Калуги.

Этот дом построен в 1959 году.

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