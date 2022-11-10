В Калуге отключат газ из-за работ на северном въезде

Из-за переподключения газа в рамках реконструкции северного въезда в Калугу часть областного центра останется на время без голубого топлива. В четверг, 10 ноября, об этом на совещании сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Переподключение газа запланировано на ближайшее время, - пояснил чиновник. - Еще раз обратил внимание коллег на то, что все калужане должны быть заранее оповещены о грядущих отключениях.

Дату отключения газа он не назвал.

При этом Денисов подчеркнул, что все работы идут по графику.

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