В Калуге отключат газ из-за работ на северном въезде
Из-за переподключения газа в рамках реконструкции северного въезда в Калугу часть областного центра останется на время без голубого топлива. В четверг, 10 ноября, об этом на совещании сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- Переподключение газа запланировано на ближайшее время, - пояснил чиновник. - Еще раз обратил внимание коллег на то, что все калужане должны быть заранее оповещены о грядущих отключениях.
Дату отключения газа он не назвал.
При этом Денисов подчеркнул, что все работы идут по графику.
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