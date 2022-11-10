На пяти улицах Калуги отключат газ 11 ноября
В пятницу, 11 ноября, в Калуге не будет газа в зданиях на пяти улицах. Это связано с проведением работ по переврезке оборудования в Анненках, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 10:00 до 17:00:
- Ул. Сосновый бор, 10а (котельная), 37, 39,
- Ул. Беговая, 15 (котельная),
- Ул. Калуга-бор, 5, 15 (котельная),
- Ул. Ипподромная, 1, 1а, 3,
- Ул. Анненки, 2.
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