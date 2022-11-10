В Калужской области пять сирот добились получения жилья только через суд

В Калужской области пятерым сиротам пришлось через суд добиваться получения положенного по закону жилья. В четверг, 10 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Приставы предупредили министерство труда и социальной защиты об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В итоге квартиры получили два жителя Калуги и по одному в Мещовском, Людиновском и Малоярославецком районах.

По закону Минтруда обязано предоставить гражданам благоустроенные помещения специализированного жилого фонда площадью от 22 до 42 кв.м.

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