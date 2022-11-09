В Калуге несколько многоэтажек останется без электричества 11 ноября

В пятницу, 11 ноября, в Калуге из-за ревизии оборудования отключат электричество в многоквартирных домах на улице Аллейной. Об этом рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

Ул. Аллейная, 2, 4, 6, 8.

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