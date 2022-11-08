На окраинах Калуги отключат воду 10 ноября

В четверг, 10 ноября, у некоторых жителей Калуги не будет холодной воды. Это связано с проведением ремонтных работ на скважине в поселке Новый, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 18:00:

Муратовский щебзавод,

Новый,

Березовка.

В зону отключения попадут школа №41 и детский сад №10.

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