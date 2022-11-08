На пяти улицах Калуги отключат электричество 10 ноября

В четверг, 10 ноября, дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Майская, 3, 6, 7, 8, 9, 11,

ул. Дорожная, 1, 8,

ул. Центральная, 1, 3, 5, 7, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20,

ул. Московская, 341, 343,

ул. Комсомольская, 6/2.

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