На пяти улицах Калуги отключат электричество 10 ноября
В четверг, 10 ноября, дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Майская, 3, 6, 7, 8, 9, 11,
- ул. Дорожная, 1, 8,
- ул. Центральная, 1, 3, 5, 7, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20,
- ул. Московская, 341, 343,
- ул. Комсомольская, 6/2.
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