В Калуге жители микрорайона Малинники остались без отопления из-за замены счетчика

В Калуге жители нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Малинники пожаловались на отсутствие отопление на первых этажах. Во вторник, 8 ноября, о проблеме сообщили в городской управе.

Председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления ЖКХ Виктор Сошников пояснил, что сбои в подаче тепла произошли из-за работ по установке счетчика на местном заводе.

Наладку системы уже провели. Теперь управляющая компания занимается сбросом воздуха из системы.

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