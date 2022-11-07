В Калуге из-за ремонтных работ отключат газ 8 ноября

Во вторник, 8 ноября, из-за ремонтных работ в Калуге не будет газа у некоторых жителей. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

На Грабцевском шоссе запланировали замену крана. Работы продлятся с 9:00 до 17:00. Отключение затронет следующие адреса:

Ул. Новая, жилой комплекс «Тайфун»,

Грабцевское шоссе, 116, 174 (котельная завода),

Ул. Молодежная, 48а (автомойка), 50 (магазин).

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