В Калуге из-за ремонтных работ отключат газ 8 ноября
Во вторник, 8 ноября, из-за ремонтных работ в Калуге не будет газа у некоторых жителей. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
На Грабцевском шоссе запланировали замену крана. Работы продлятся с 9:00 до 17:00. Отключение затронет следующие адреса:
- Ул. Новая, жилой комплекс «Тайфун»,
- Грабцевское шоссе, 116, 174 (котельная завода),
- Ул. Молодежная, 48а (автомойка), 50 (магазин).
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