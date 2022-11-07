Калужская область заняла 18 место в рейтинге доступности арендного жилья
Калужская область по данным статистики 2022 года оказалась на 18 месте в рейтинге доступности арендного жилья. В понедельник, 7 ноября, об этом сообщило агентство «РИА Новости».
В нашем регионе снять квартиру себе могут позволить 44,5% семей. На аренду жилья и повседневные расходы в Калужской области семье необходимо около 77 тысяч рублей в месяц.
В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Москва заняла 13 место, Московская область – 39, Тульская – 40, Брянская – 50, Орловская – 54, Смоленская – 70.
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