Калужская область заняла 18 место в рейтинге доступности арендного жилья

Калужская область по данным статистики 2022 года оказалась на 18 месте в рейтинге доступности арендного жилья. В понедельник, 7 ноября, об этом сообщило агентство «РИА Новости».

В нашем регионе снять квартиру себе могут позволить 44,5% семей. На аренду жилья и повседневные расходы в Калужской области семье необходимо около 77 тысяч рублей в месяц.

В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Москва заняла 13 место, Московская область – 39, Тульская – 40, Брянская – 50, Орловская – 54, Смоленская – 70.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.