В Калужской области разгорается скандал из-за жилья сиротам
В понедельник, 7 ноября, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о проведении проверки в Дзержинском районе.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что сиротам предоставили жилье, которое не соответствует нормам.
- Следователям предстоит опросить заявителей, руководство и работников администрации района, изучить необходимую организационно-распорядительную и техническую документацию, провести осмотр выданного жилья и проверить его на соответствие предъявляемым законом требованиям и нормам, при необходимости провести экспертные исследования, - говорится в сообщении СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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