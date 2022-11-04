Калужане пожаловались на свалку с покрышками

Жители Калуги в социальных сетях продолжают жаловаться на ситуацию с уборкой мусора в черте областной столицы.

На странице губернатора одна из калужанок опубликовала фото контейнерной площадки, рядом с которой находится множество старых автомобильных покрышек.

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Шины, строительный и растительный мусор не относятся к коммунальным отходам, то есть жители не платят за их вывоз с контейнерных площадок, - объяснили чиновники. - Складирование таких отходов вблизи контейнерных площадок категорически запрещено, они должны вывозиться жителями самостоятельно за собственные средства по отдельно заключенному договору. Все площадки в городе убираются по графику. Сейчас на уборку площадок заключен дополнительный контракт. Точные сроки уборки, к сожалению, пока указать не можем.

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