Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества 7 ноября
В понедельник, 7 ноября, в Калуге не будет электричества на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Октябрьская, 21/22,
- ул. Парижской Коммуны, 24, 26, 28, 30, 32.
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