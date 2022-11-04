Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества 7 ноября

В понедельник, 7 ноября, в Калуге не будет электричества на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Октябрьская, 21/22,

ул. Парижской Коммуны, 24, 26, 28, 30, 32.

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