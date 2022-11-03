На трех улицах Калуги отключат электричество 5 ноября
В субботу, 5 ноября, в Калуге не будет электричества на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Степана Разина, 65, 91, 120-148,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 103,
- ул. Николо-Козинская, 127.
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