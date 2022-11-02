В разных частях Калуги отключат электричество 3 ноября

В четверг, 3 ноября, у некоторых жителей Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

Деревня Верховая.

Отключение с 9:00 до 13:00:

ул. Гагарина, 8, 8а.

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