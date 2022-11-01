Жители Калуги начали складывать мусор возле забора, которым защитили от отходов овраг

Во вторник, 1 ноября, управление городского хозяйства пожаловалось, что некоторые калужане продолжают незаконно складировать мусор.

В горхозяйстве привели несколько примеров. На одной из улиц забором закрыли проход в овраг, куда раньше выносили отходы. Поэтому местные жители стали складывать мусор рядом с этим забором.

На улице Радищева у контейнерной площадки высадили молодые деревья. Но теперь пакеты с мусором лежат между ними.

А на Хрустальной не помог и большой плакат.

- Размещение мусора вне контейнеров и бункеров запрещено, - напоминают коммунальщики. - Также запрещено размещение на территории контейнерных площадок строительных и древесных отходов. Данные виды отходов не входят в нормативы вывоза и должны утилизироваться физическими и юридическими лицами самостоятельно, путем заключения договоров со специализированными лицензированными организациями.

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