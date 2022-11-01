Житель Калуги просит закрыть опасное здание возле школы

Калужанин Александр Зеленов во вторник, 1 ноября, опубликовал обращение на странице губернатора Владислава Шапши с просьбой принять меры в Колюпаново.

Как рассказал Александр, в этой деревне в 150 метрах от школы и детского сада расположено заброшенное здание:

- Доступ в него открыт всем желающим. Судя по бутылкам на окнах, здание активно посещают.

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки.

- Возле 38-й школы такое здание есть, но администрация и педагоги регулярно проводят разъяснительные беседы с учениками об опасности посещения таких объектов, - пояснили в министерстве. - По нашей информации, здание находится в частной собственности.

От других ведомств пока никакой реакции не поступало.

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