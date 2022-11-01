В Калуге включили отопление во всех домах

В Калуге во всех многоквартирных домах включили отопление. В понедельник, 31 октября, на планерке в городской управе об этом сообщил начальник управления ЖКХ Александр Колесов.

По его словам, проблема была лишь в доме №44 на улице Валентины Никитиной, где ремонтная бригада не могла попасть в одну из квартир, чтобы отремонтировать стояк. Договориться с владельцем удалось лишь 31 октября.

В то же время чиновники уточнили, что предстоящие холода покажут, насколько качественно управляющие компании смогли подготовить внутридомовые системы отопления.

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