На окраинах Калуги отключат электричество 2 ноября
В среду, 2 ноября, часть Калуги останется без электричества из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Карачево,
- Бабенки,
- Белая,
- Михалево,
- Черносвитино,
- улица Газовая,
- Осенняя,
- Гурьева гора,
- Осенний проезд.
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