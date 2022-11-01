На окраинах Калуги отключат электричество 2 ноября

В среду, 2 ноября, часть Калуги останется без электричества из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

Карачево,

Бабенки,

Белая,

Михалево,

Черносвитино,

улица Газовая,

Осенняя,

Гурьева гора,

Осенний проезд.

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