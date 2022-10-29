На четырех улицах Калуги отключат электричество 2 ноября
В среду, 2 ноября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на четырех улицах. Это связано с опиловкой деревьев на улице Зеленый Крупец, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 14:00:
- ул. Зеленый Крупец, 7-29, 14-32,
- ул. Знаменская, 14, 24, 26,
- ул. Свердлова, 3а, 9, 11,
- пер. Знаменский, 1-11.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!