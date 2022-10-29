На четырех улицах Калуги отключат электричество 2 ноября

В среду, 2 ноября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на четырех улицах. Это связано с опиловкой деревьев на улице Зеленый Крупец, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 14:00:

ул. Зеленый Крупец, 7-29, 14-32,

ул. Знаменская, 14, 24, 26,

ул. Свердлова, 3а, 9, 11,

пер. Знаменский, 1-11.

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