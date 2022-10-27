В Калуге власти шесть лет не могут предоставить жилье инвалиду

В Калуге прокуратура подала иск в суд, чтобы инвалиду предоставили жилье по договору социального найма. В четверг, 27 октября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Инвалид 2 группы, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно его совместное проживание с другими членами семьи в одной квартире, имеет право на внеочередное обеспечение жильем, на дополнительную площадь, - подчеркнули в прокуратуре.

Его жилье еще в марте 2015 года признали непригодным для проживания. В 2016 году инвалид был поставлен на учет как нуждающийся. Причем он имел право получить недвижимость вне очереди. Однако за шесть лет никаких подвижек не произошло.

Решением суда городскую управу обязали предоставить инвалиду благоустроенное жилое помещение. Прокуратура будет контролировать этот процесс.

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