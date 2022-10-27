В Калуге на два дня останется без электричества деревня Верховая

В понедельник и вторник, 31 октября-1 ноября, в Калуге не будет электричества на территории деревни Верховой. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

По предварительным данным, света не будет с 9:00 до 17:00.

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